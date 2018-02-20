2018-02-20T15:31:20+03:00
Происшествия

В Польше на военном полигоне обнаружили тела двух человек

По данным представителя военной жандармерии, оба погибших были гражданскими лицами
Екатерина БОЛГОВА
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В Польше на военном полигоне погибли два человекаВ Польше на военном полигоне погибли два человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 20 февраля, на военном полигоне в районе города Дравско-Поморске на западе Польши нашли тела двух человек. Об этом сообщил представитель польской военной жандармерии Даниель Ковальчик.

"На территории полигона произошел инцидент с летальным исходом. Погибли два человека", — заявил Ковальчик.

По его словам, оба погибших были гражданскими лицами. О причинах произошедшего пока не уточняется.

Гибель двух лиц произошла в результате дорожно-транспортного происшествия, передает Щецинское радио.

"Утром примерно в 9-10 часов на территории полигона произошло ДТП, в котором погибли два человека", — говорится в сообщении.

С каким автомобилем произошло столкновение - с военным или гражданским – не сообщается. По некоторым данным, причиной аварии стало превышение скорости. Известно, что некоторые дороги, проходящие по территории военного полигона, доступны для движения гражданского транспорта.

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