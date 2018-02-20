Составлен топ-10 самых привлекательных мужских имен в Tinder

СЕГОДНЯ 17:31 2018-02-20T17:31:23+03:00

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Приложения для быстрых знакомств Tinder составило рейтинг самых привлекательных мужских имен в России. Специально к Дню защитника отечества разработчики программы выяснили, кто из пользователей чаще всего получает "свайп" вправо.

Так, оказалось, что самыми популярными являются носители имен Дмитрий, Тимофей и Богдан. Именно они составляют тройку лидеров. На четвертом и пятом местах расположились Максим и Ярослав. Также в десятку самых привлекательных вошли Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий. Примечательно, что имя Максим также стало четвертым по популярности и в Московских ЗАГСах в 2017 году.

Между тем, аналогичные рейтинги были составлены Tinder и для других стран. Так, в 2016 году американцы предпочитали мужчин с именами Лукас, Райан и Мэттью, а в Великобритании привлекательными считались Гарри, Джеи и Томасы. Жители Австралиии же более охотно начинали знакомство с носителями имен Кис, Олли и Люк, а французы с Томасами, Николасами и Максимами.

Однако одним из основных факторов для выбора собеседника-мужчины являются данные его профиля. Так, улыбка и прямой взгляд на главной фотографии повышает интерес к незнакомцу на 14-20%, а чтобы понять какой ваш снимок пользуется наибольшей популярностью, можно воспользоваться функцией "Умные фото", которая повышает вероятность быть выбранным на 12%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что слово "свайп" (англ. - проводить, скользить) стало популярным в России именно благодаря Tinder. В приложении "свайп" влево означает, что фото незнакомца или незнакомки вам не нравится, а "свайп" вправо говорит о готовности перейти к знакомству.