Порошенко сообщил о своей поездке в Крым в 2014 году

СЕГОДНЯ 17:14 2018-02-20T17:14:16+03:00

Нынешний президент Украины, который тогда был депутатом Верховной Рады, прибыл на полуостров 28 февраля 2014 года, когда над зданиями власти уже подняли российский флаг

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В четвертую годовщину расстрела людей на майдане президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей поездке в Крым в 2014 году.

Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, прибыл на полуостров 28 февраля 2014 года, когда над органами власти уже подняли российский флаг. Он заявил, что поехал в Крым, «чтобы показать пустой дом Верховного Совета Крыма, где никто не голосовал ни за какой референдум».

«Мы обещаем, что Украина будет объединена, Украина освободит каждый клочок украинской земли как на востоке (на Донбассе), так и в Крыму», — заявил Порошенко, передает РИА Новости.

Напомним, после силового захвата власти на Украине в 2014 году Крым объявил о своей независимости от Киева и стремлении воссоединиться с Россией по итогам референдума 16 марта 2014 года. Официальные власти Украины не признали результаты референдума, практически все участники которого поддержали вступление в состав России.

В ходе визита в Крым в 2014 году местные жители не пустили Порошенко в крымский парламент.