2018-02-20T18:50:45+03:00
В мире

Спецпрокурор США Мюллер предъявил новые обвинения по "российскому делу"

Американского юриста Алекса Ван Дер Зуаана обвиняют в даче ложных показаний о сотрудничестве его фирмы с украинским минюстом
Екатерина БОЛГОВА
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Спецпрокурор США Роберт МюллерСпецпрокурор США Роберт МюллерФото: REUTERS
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Спецпрокурор США Роберт Мюлллер, ведущий расследование о якобы российском вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году, предъявил новые обвинения. На этот раз американского юриста Алекса Ван Дер Зуаана обвиняют в даче ложных показаний сотрудничестве его фирмы с украинским минюстом в 2012 году. Речь идет при подготовке некоего доклада, касавшегося Юлии Тимошенко.

Отмечается, что, по мнению Мюллера, Ван Дер Зуаан предоставил ложную свдения о его контактах в середине августа 2016 года с бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Ричардом Гейтсом. А также юриста обвиняют в том, что он удалил электронные письма, затребованные аппаратом спецпрокурора, передает издание Washignton Examiner.

Как сообщал сайт kp.ru, с мая прошлого года Мюллер проводит расследование по приписываемых России попыток вмешательства в президентскую кампании в США. Первые обвинения по этому делу он предъявил 30 октября бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту и Гейтсу.

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