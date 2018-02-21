2018-02-21T03:34:07+03:00
Политика

Лукашевич: Закон о реинтеграции Донбасса закрепляет господдержку преступлений ВСУ

Постпред РФ в ОБСЕ указал, что документ противоречит Минским дговоренностям
Юлия ДИВЕЕВА
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Киев обозначил свою поддержку военным преступникам из ВСУ подписанным законом о реинтеграции Донбасса.Киев обозначил свою поддержку военным преступникам из ВСУ подписанным законом о реинтеграции Донбасса.Фото: REUTERS
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Закон о реинтеграции Донбасса, который подписал президент Украины Петр Порошенко, противоречит минским договоренностям и на государственном уровне защищает преступников из ВСУ. Такое мнение высказал во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Закон о «реинтеграции» Донбасса прямо противоречит духу и букве минского «Комплекса мер», одобренного резолюцией СБ ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов Украины», — приводит его заявление пресс-служба постпредства на официальной странице в Twitter.

Твит Постоянного Представительства РФ при ОБСЕ Фото: СОЦСЕТИ

Твит Постоянного Представительства РФ при ОБСЕФото: СОЦСЕТИ

Во вторник сайт «Комсомольской правды» сообщил, что Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», а территории ДНР и ЛНР «оккупированными». Ранее этот документ был одобрен в Верховной раде Украины. В Госдуме России данный документ назвали «основанием для жёстких силовых решений».

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