"Маски сорваны": В Госдуме прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса

22 Янв. 2018 2018-01-22T17:29:08+03:00

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал лукавством слова президента Украины Петра Порошенко о том, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договорённостям. По его мнению, данный документ скорее наоборот является "основанием для жёстких силовых решений", включая полномасштабные военные операции.

"Пётр Алексеевич, как всегда, лукавит, мягко говоря. Этот закон не имеет никакого отношения к Минским соглашениям. Сейчас маски сорваны", - цитирует телеканал RT депутата.

Шерин подчеркнул, что изначально подписанные в Минске договоренности подразумевали федерализацию Украины, при которой ДНР и ЛНР получили бы особый защищенный статус. Республики могли бы сами решать, какой язык изучать, при этом имея право на участие в выборах в Верховную Раду.

Напомним, что в законе о реинтеграции Донбасса Россия называется "агрессором", а неподконтрольные Киеву регионы - "оккупированными".