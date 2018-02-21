2018-02-21T09:42:38+03:00
Спорт

Пользователей соцсетей озадачила форма конькобежек из США

Контрастные вставки на комбинезонах между ног спортсменок подчеркивают половые органы
Юлия ДИВЕЕВА
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Кто и зачем создал такую форму, пытались выяснить участники обсужденияКто и зачем создал такую форму, пытались выяснить участники обсужденияФото: REUTERS
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Фотография конькобежек из США на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в их форме разлетелась по соцсетям. Пользователей смутило, что специальные тканевые вставки контрастирующих цветов на внутренней стороне бедер и между ног спортсменок очень уж напоминают своим рисунком женские половые органы.

Кто и зачем создал такую форму, пытались выяснить участники обсуждения. Многие отмечали, что не могут перестать смотреть на эту часть комбинезонов спортсменок и предполагали, что возможно, это такой тактический ход, чтобы отвлечь внимание судей.

Четыре года назад сайт«Комсомольской правды» рассказывал, что шесть велогонщиц из команды Bogota Humana (Колумбия) сфотографировались на финише этапа гонки Тура Тоскана в Италии в своей форме. Снимок прославил девушек на весь мир. Костюмы, дизайн которых разработала одна из них, создавали зрительный обман – на фотографии казалось, что некоторые части тел у девушек голые.

Снимок прославил девушек на весь мир

Снимок прославил девушек на весь мир

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