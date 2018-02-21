Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде

СЕГОДНЯ 07:57 2018-02-21T08:07:43+03:00

За свое выступление наша фигуристка получила 81,61 балла

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На Олимпиаде в Пхенчхане начались соревнования по фигурному катанию среди женщин. И в первом же своем выступлении Евгения Медведева побила свой же мировой рекорд по сумме баллов. Она получила от судей 81,61 балла.

Отметим, что прошлый мировой рекорд россиянка установила на этой же Олимпиаде. она получила в командном турнире в короткой программе 81,06 балла.

Соревнования в Пхенчхане продолжаются и вскоре на лед выйдут Мария Сотскова и Алина Загитова - две другие наши представительницы в женском одиночном фигурном катании.

На этих Играх в Пхенчхане наши фигуристы пока выиграли лишь одну медаль - сборная России заняла второе место в командном турнире, пропустив вперед лишь сборную Канады. Турнир женщин-одиночниц - последний вид программы. Загитова и Медведева - главные фавориты соревнований.