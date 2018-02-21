Фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде

СЕГОДНЯ 08:18 2018-02-21T08:40:17+03:00

Достижение Евгении Медведевой пало спустя несколько минут после ее выступления

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На Олимпиаде в Пхенчхане - новый мировой рекорд в женском фигурном катании. Сегодня утром россиянка Евгения Медведева установила новое достижение в короткой программе, получив 81,61 балла за свой прокат. Но вышедшая через некоторое время на лед Алина Загитова перекрыла ее достижение. Она получила от судей 82,62.

Отметим, что на Олимпиаде по итогам выступлений в короткой программе формируются итоги перед произвольным выступлением. Оно состоится завтра и по итогам этих соревнований на Олимпиаде будут разыграны медали.

Пока что на счету россиян - одно серебро в фигурном катании. Наша команда стала второй в командном турнире. Но Алина Загитова и Евгения Медведева - главные фаворитки в женском одиночном катании.

Их выход на лед запланирован на завтра, 21 февраля. Верим!