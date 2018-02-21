Суд вынес приговор четырем фигурантам дела о хищениях 1,3 млрд рублей на космодроме Восточный

СЕГОДНЯ 17:06 2018-02-21T17:06:40+03:00

Им вынесли наказание в виде лишения свободы от 4,5 до 8 лет, а также штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В среду, 21 февраля, Симоновский суд Москвы огласил приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный. Им вынесли наказание в виде лишения свободы от 4,5 до 8 лет, а также штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Гособвинение просило 8 лет лишения свободы для бывшего гендиректора Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой и 10 лет колонии для ее отца, Сергея Дегтярева. Для двух экс- менеджеров компании Александра Базанкова и Мурата Матуева прокурор просил по 7 лет колонии.

«Суд постановил признать Дегтяреву, Дегтярева, Базанкова и Матуева виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем», — огласила решение судья Наталия Репникова.

В итоге Дегтярева получила 4,5 года лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, Дегтярев приговорен к восьми годам колонии и 1,5 млн штрафа, Матуев — к 5,5 года и 1 млн штрафа, а Базанков — 6 годам и 1 млн штрафа. Оглашение приговора заняло пять дней, передает РИА Новости.

Напомним, ранее фигуранты дела о хищении на космодроме Восточный были заключены под стражу.