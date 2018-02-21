СЕГОДНЯ 17:26 2018-02-21T17:26:48+03:00

По словам генпрокурора, большинство дел в стране рассматриваются в особом порядке, без исследования доказательств

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о профессиональной деградации российских следователей. По его словам, для многих из следователей уголовно-процессуальное законодательство и нормы материального права является"космосом".

"Если еще 20-25 лет назад следователь и преступник - это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто - СИЗО и особый порядок рассмотрения. Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя", - сказал Чайка на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в Туле.

Напомним, расследование уголовных дел в нашей стране ведут МВД, ФСБ и Следственный комитет. Ранее на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Чайка сообщал, что количество направленных в суд дел сократилось, однако увеличилось число допущенных органами следствия нарушений закона.

"Впервые на коллегии президент РФ дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают. Я думаю, что процесс этот пойдет в нужном направлении", - добавил генпрокурор, передает ТАСС.