2018-02-21T18:03:21+03:00
Наука

Ученые доказали, что употребление спиртного приводит к слабоумию

Алкоголь способствует развитию деменции как у мужчин, так и у женщин
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые установили связь между алкоголизмом и слабоумиемУченые установили связь между алкоголизмом и слабоумиемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Злоупотребление спиртными напитками в три раза увеличивает риск развития старческого слабоумия. К такому выводу пришли французские ученые после проведения масштабного исследования.

Изучив свыше 57 тысяч случаев ранней деменции (наступившей до 65 лет), специалисты установили, что 57% из них были связаны с хроническим злоупотреблением алкоголем – свыше 60 грамм чистого спирта в день у мужчин и свыше 40 грамм у женщин. Примечательно, что доказать взаимосвязь употребления алкоголя и развития старческого слабоумия ученым удалось впервые в истории.

Отмечается, что помимо этого любители алкоголя так же имеют риск заболевания и другими недугами. В частности, употребление спиртных напитков может приводить развитию диабета, повышенному давлению и депрессии, пишет сайт «Дни.ру».

Добавим, что старческая деменция является наследственным заболеванием, однако ученые продолжают искать факторы, способные усугубить или замедлить этот процесс.

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