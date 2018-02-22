«Поэт Майдана» попросила прощения у Одессы и Донбасса

СЕГОДНЯ 10:07 2018-02-22T10:07:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Евгения Бильченко, называемая в украинских СМИ «поэтом Майдана», попросила прощения у Одессы и Донбасса. Участница протестов на центральной площади Киева, волонтер при украинских добровольческих батальонах, теперь удаляет из соцсетей репосты своего переведенного на 27 языков патриотического стихотворения «Кто я?». По мнению Бильченко «искренний порыв украинских людей, порыв духа против несправедливости, стал основой для его чудовищного использования со стороны проамериканских сил, приведшего к гражданской войне, разрухе и неонацизму».

«Американизм по отношению к Украине применяет не только двойные, но и тройные стандарты, потому что сначала он использует национализм для захвата власти, “припудривая” его сентиментальной патриотической мишурой, а затем утилизирует, предлагая в качестве альтернативы - себя же», - пишет Бильченко.

«Поэт Майдана» замечает, что украинцы выходили на площадь, потому что хотели свободы и защиты прав человека. В итоге же Украина стала одной из самых несвободных стран, уверена Бильченко, а славянское общество вогнали в информационную войну, ведущую к дегуманизации отношений с Россией.

За время волонтерства Бильченко посетила города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, открытый фронт под Славянском и под Донецком. Она увидела растущий в стране национализм, гибнущих мирных людей, толпы беженцев. Увиденное на войне побудило заняться исследованиям антиглобализма, новых левых и теории цветных революций.

«Я поняла, что Украина ведет гражданскую и гибридную войну против собственного населения. Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», - пишет Бильченко