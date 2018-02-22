2018-02-22T10:40:51+03:00
Политика

В Amnesty International заявили, что Киев забыл про обещания Евромайдана

На Украине наблюдается регресс в вопросах соблюдения прав человека, отмечается в докладе организации
Екатерина БОЛГОВА
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Киев забыл про обещания Евромайдана, заявили в Amnesty InternationalКиев забыл про обещания Евромайдана, заявили в Amnesty InternationalФото: REUTERS
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Международная неправительственная организация Amnesty International заявила в своем ежегодном докладе, что на Украине наблюдается регресс по вопросам соблюдения прав человека.

"Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций", — говорится в докладе.

Отмечается, что в настоящее время не найдены виновные в убийстве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, проводятся обыски в редакции Страна.ua, у главы издания Игоря Гужвы, а также в медиахолдинге "Вести".

"Обе редакции известны своим критическим освещением действий украинских властей и их политики в отношении конфликта в Донбассе", — указывают в организации.

Заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев подчеркнул, что за прошедший год на Украине заметно ухудшилась ситуация с правами человека.

"Новые власти Украины демонстрируют короткую память…, забыв про лозунги и обещания Евромайдана", — сказал Кривошеев, передает РИА Новости.

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