2018-02-22T11:26:29+03:00
В мире

Заместитель госсекретаря США: «Северный поток-2» угрожает независимости Украины

Вашингтон крайне озабочен проблемой диверсификации европейского энергетического сектора
Денис СУХОВ
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Заместитель госсекретаря США: «Северный поток-2» угрожает независимости УкраиныЗаместитель госсекретаря США: «Северный поток-2» угрожает независимости УкраиныФото: REUTERS
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Американские власти выступают против проекта газопровода «Северный поток-2», так как он угрожает диверсификации европейской энергетики и независимости Украины. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Выступая в Дипломатической академии Украины, Салливан отметил, что Вашингтон стремится к будущему Европы, которое не будет зависеть от России.

«Мы по этой причине против газопровода «Северный поток — 2», который на европейском континенте подрывает нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости», - пояснил замгоссекретаря.

По его словам, «Северный поток-2» также подорвет независимость Украины, разрушив ее энергетический сектор и экономику.

В этой связи дипломат подчеркнул, что Вашингтон стремится к устойчивому, независимому и самодостаточному энергетическому будущему украинского государства.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Как сообщал сайт «КП», Вашингтон и Варшава уже неоднократно выражали озабоченность успешной реализацией проекта, утверждая, что он якобы угрожает диверсификации европейской энергетики. Кроме того выражаются опасения, что новый газопровод позволит полностью отказаться от транзита топлива по территории Украины, на чем уже очень давно наживается Киев.

Особенно пикантно такая озабоченность выглядит на фоне собственных амбициозных планов США и Польши на европейский газовый рынок.

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