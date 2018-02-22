2018-02-22T14:04:31+03:00
Спорт

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков ЧМ-2018 по карте зрителя

Карта зрителя выдается иностранцам при наличии входного билета на матч
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума разрешила безвизовый въезд на территорию РФ по карте зрителяГосдума разрешила безвизовый въезд на территорию РФ по карте зрителяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о периоде безвизового въезда в Россию по карте зрителя болельщиков чемпионата мира по футболу.

Законопроект предусматривает установление безвизового въезда в РФ на период, начинающийся за 10 дней до начала первого матча ЧМ-2018 и завершающийся в день финального матча. Безвизовый въезд разрешен по карте зрителя, которую выдают иностранным гражданам при наличии билета на матч.

Кроме того, документ разрешает бесплатный проезд аккредитованным журналистам в дополнительных поездах при предъявлении паспорта и карты аккредитации. Законопроект также вводит понятие протокольного маршрута как направление по дорогам, используемым для перевозки лиц, включенных в списки ФИФА. Имеется в виду путь следования между аэропортами, вокзалами, стадионами, тренировочными базами и объектами размещения. Вдоль протокольных маршрутов возможно упорядочивание наружной рекламы.

Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России с 14 июня по 15 июля.

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