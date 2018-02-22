В январе ВВП России вырос на 2%

22 Февр. 15:20 2018-02-22T15:30:15+03:00

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, внутренний рынок и спрос вернулись в стабильному росту

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В январе 2018 года рост ВВП России составил 2% в годовом исчислении. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с представителями Японской федерации бизнеса.

"Последние данные за январь демонстрируют рост ВВП на 2% к уровню прошлого года. Внутренний рынок и спрос вернулись в стабильному росту", - сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития находится с официальным визитом в столице Японии. Там он принимает участие в заседании российско-японской группы рабочего уровня. Японскую делегацию возглавляет министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, передает ТАСС.

По итогам 2017 года ВВП РФ увеличился на 1,5%. В настоящее время Росстат еще не опубликовал оценку за IV квартал. Ранее стало известно, что в январе текущего года промышленное производство увеличилось на 2,9% в годовом выражении после снижения на 1,5% в декабре и 3,6% в ноябре.