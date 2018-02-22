В Совфеде заявили, что не располагают информацией о Су-57 в Сирии

22 Февр. 15:24 2018-02-22T15:24:54+03:00

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения о якобы имевшей место переброске в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57.

Как отметил глава комитета СФ по обороне и безопасности и бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев, сенаторы не располагают информацией о новых российских самолетах, якобы прибывших на базу ВКС в Хмеймиме. «Мы такой информацией (не располагаем)… до нас не доводили», - цитирует Бондарева РИА Новости.

Напомним, ранее ряд СМИ написал о том, что два Су-57 якобы приземлились на российской авиабазе Хмеймим вместе с четырьмя истребителями Су-35 и самолетом радиолокационного дозора А-50. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года Бондарев заявил, что российский истребитель пятого поколения должны поступить в войска уже в 2018 году. Между тем точной даты он не назвал.