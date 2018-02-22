Надежда Савченко поразила знанием истории на «доясельном уровне»

22 Февр. 15:45 2018-02-22T18:26:24+03:00

Украинского парламентария высмеяли в соцсетях за философствования об украинской истории и и отправили на ферму

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Бывшая наводчица ВСУ, а ныне нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, выступая на одном из местных телеканалов, решила порассуждать с экрана о политических предпочтениях и госустройстве древних украинцев. Однако политик запуталась в датах и не смогла точно выдать на гора — когда же именно жили древние украинцы.

«Скажу так, сдавних и передавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами», – заявила Савченко.

Философствуя на исторические темы политик особо отметила, что украинцы «особая нация» и, в отличии от всех остальных этносов, никогда не нуждались во власть предержащих. Ну, разве что, когда уж «совсем приспичивало», передает РИА Новости.

«Украинские племена жили, скажем, таким устоем, что не имели власти. Власть избиралась только в случае опасности. После того как война заканчивалась и устанавливался мир, власть сбрасывали, она была не нужна», – подчеркнула парламентарий, особо не распространяясь откуда у нее такие данные.

Невежество народного избранника не осталось незамеченным в сети и вызвало у большинства юзеров взрыв гомерического хохота. Пользователей удивили подобные умозаключения. Они отметили, что депутат знает историю «на уровне ясельной группы».

«Когда Надька пускается в исторические экскурсы, тут, конечно, тушите свет, господа», – отметил Вадим Б,

«Ну вот скажите, как это можно смотреть и слушать? Хочется взять указку и настучать Надьке… по парте», – написала пользователь Natali.

Не остался без внимания и совершенно нелепый наряд Надежды Савченко. На интервью нардеп пришла в водолазке свекольного цвета и строгом брючном костюме, который явно был ей не по размеру. Пользователи предложили народному избраннику отправиться в таком виде доить коров.