2018-02-22T15:41:13+03:00
Спорт

Сборная Белоруссии выиграла женскую биатлонную эстафету на Олимпиаде в Пхенчхане

Второе место - у команды Швеции, россиянки не принимали участия в гонке
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Белоруссия выиграла эстафету на Олимпиаде 2018.Белоруссия выиграла эстафету на Олимпиаде 2018.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в четверг, 22 февраля, были разыграны медали в женской биатлонной эстафете 4 по 6 километров. Победу в гонке одержала команда Белоруссии во главе с ее лидером Дарьей Домрачевой. Белорусская команда прошла дистанцию за 1 час 12 минут 03,4 секунды. У квартета не было штрафных кругов, но зато были использованы 9 дополнительных патронов. За белорусок выступали Надежда Скардино, Ирина Крюко, Диана Алимбекова и Дарья Домрачева.

По итогам гонки второе место у команды Швеции, отставшей на 10,7 секунды, а третья позиция у сборной Франции - 17,6 секунд проигрыша победительницам. Сборная России в этом виде программы не принимала участия, поскольку МОК допустил на игры лишь две российских биатлонистки - Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову.

Отметим, что 4 года назад на Олимпиаде в Сочи победу в женской эстафете в биатлоне отпраздновала команда Украины. Которая в этот раз оказалась на 11 месте по итогам гонки.

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