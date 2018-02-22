Госдума приняла закон о правилах выдачи выигрышей в лотереях

22 Февр. 15:49 2018-02-22T15:49:49+03:00

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В четверг, 22 февраля, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о правилах выдачи выигрышей в лотереях. Документ вводит понятие «электронный лотерейный билет» и дифференцирует выигрыши по размеру (до 15 тысяч рублей и больше) и по способу заключения договора.

Законопроект исключает из закона "О лотереях" норму, о выплате выигрышей оператором лотереи при предъявлении документа, удостоверяющего его личность. Вместо этого вводится требование о том, что оператор при продаже лотерейного билета может попросить документ, удостоверяющий личность, если возникает сомнение в достижении гражданином лотереи возраста 18 лет. Такое же правило действует, если выигрыш составляет меньше 15 тысяч рублей.

При получении выигрыша свыше 15 тысяч предъявление документа, удостоверяющего личность, является обязательным, передает "Интерфакс".