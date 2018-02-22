2018-02-22T15:59:16+03:00
Спорт

Россия заплатила МОК требуемые 15 миллионов долларов

Переведенная на счета Международного олимпийского комитета кругленькая сумма поможет вернуть атлетам РФ флаг и честное имя
Евгений ЧЕРНЕНКО
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МОК установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета РоссииМОК установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Олимпийский комитет России (ОКР) перевел на счет Международного олимпийского комитета (МОК) финансовые требования в размере $15 млн.

«5 декабря 2017 года исполком МОК установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета России в МОК. На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме», - приводится в официальном заявлении организации, размещенном на сайте ОКР.

Стоит отметить, что данная сумма, по замыслу членов исполкома МОК, должна будет пойти на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, ВАДА и различными международными спортивными федерациями», — отмечено в заявлении. Особо отмечено, что к настоящему дню все необходимые условия для восстановления ОКР выполнены.

5 декабря исполком МОК принял решение исключить на время Олимпийский комитет России, в связи с допинговым скандалом, который разразился после печально-известного доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. В котором многие российские атлеты безосновательно уличены в употреблении ряда запрещенных препаратов.

24 февраля специальная комиссия МОК под руководством Николь Хевертц представит доклад о выполнении российской стороной выдвинутых требований. От этого решения зависит, пройдет ли российская делегация под национальным флагом на церемонии закрытия 23-их зимних Олимпийских игр.

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