2018-02-22T16:47:10+03:00
Общество

Звезду Героя России Путин вручит родственникам погибшего в Сирии пилота Филипова

23 февраля состоится церемония награждения госнаградами
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: страница Романа Филипова в соцсетиФото: страница Романа Филипова в соцсети
Изменить размер текста:

В День защитников Отечества, 23 февраля, президент РФ Владимир Путин проведет церемонию вручения госнаград. В рамках мероприятия глава государства передаст родственникам пилота Романа Филипова Звезду Героя России, присужденную посмертно.

«В частности, Путин передаст Золотую Звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова», - сообщают в пресс-службе Кремля.

Кроме того, на церемонии Путин вручит орден Ушакова авианосцу «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова - крейсеру «Варяг», орден Суворова - Краснознаменному Южному военному округу.

На церемонию придут члены «Юнармии», с которыми президент проведет короткую беседу. Сегодня юношеское патриотическое движение насчитывает около 200 тысяч человек.

Напомним, летчик Роман Филипов героически погиб во время схватки с боевиками в Сирии. Пилот совершал облет одной из зон деэскалации, когда его самолет подбили, сообщает сайт kp.ru. Филипов успел катапультироваться и принял неравный бой на земле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Савченко предрекла Украине «большую войну» через четыре года
В Каире обрушился жилой дом, погибли 10 человек
На президентские выборы в Россию приедут 111 наблюдателей от ПА ОБСЕ
Небензя: Россия предложила поправки к проекту резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии
Пентагон: мы не знаем, попали ли россияне под наш авиаудар в Сирии
Парламент Нидерландов признал геноцид армян
Россия и Аргентина пресекли переправку в Москву 389 килограммов кокаина
Умер дипломат и журналист Валентин Фалин
Путин: Россия вышла на передовые места по боеспособности
Россия и Белоруссия проведут встречу по «молочной проблеме» 26 февраля
Автомобиль протаранил группу детей в Словакии
В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина с канцлером Австрии
Трамп уточнил свое предложение по вооружению учителей
МИД Латвии запретил въезд 49 иностранцам из «списка Магнитского»
В России заработал сайт сдачи ненужных подарков на 23 февраля
Порошенко извинился за раздевавших журналисток в суде Киева силовиков
Британка, потратив все деньги на прощание с жизнью, узнала, что ее диагноз был ошибкой
Украина запретила ввоз детской книги из России
Посол США Хантсман рассказал, что общего у США и России
Международные резервы России выросли на 6,6 млрд долларов за неделю
За неделю число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 7 тысяч
SpaceX вывела на орбиту спутники для запуска глобального интернета