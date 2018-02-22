Звезду Героя России Путин вручит родственникам погибшего в Сирии пилота Филипова

22 Февр. 16:47 2018-02-22T16:47:10+03:00

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В День защитников Отечества, 23 февраля, президент РФ Владимир Путин проведет церемонию вручения госнаград. В рамках мероприятия глава государства передаст родственникам пилота Романа Филипова Звезду Героя России, присужденную посмертно.

«В частности, Путин передаст Золотую Звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова», - сообщают в пресс-службе Кремля.

Кроме того, на церемонии Путин вручит орден Ушакова авианосцу «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова - крейсеру «Варяг», орден Суворова - Краснознаменному Южному военному округу.

На церемонию придут члены «Юнармии», с которыми президент проведет короткую беседу. Сегодня юношеское патриотическое движение насчитывает около 200 тысяч человек.

Напомним, летчик Роман Филипов героически погиб во время схватки с боевиками в Сирии. Пилот совершал облет одной из зон деэскалации, когда его самолет подбили, сообщает сайт kp.ru. Филипов успел катапультироваться и принял неравный бой на земле.