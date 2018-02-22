Лавров назвал возможную цель проекта резолюции по перемирию в Сирии

22 Февр. 16:44 2018-02-22T16:44:09+03:00

По мнению министра, Запад вместо женевского процесса по САР хочет перейти к плану по смене режима в этой стране

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, общаясь в четверг, 22 февраля, с журналистами в ходе совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем, рассказал, как наша страна относится к проекту резолюции Совета Безопасности ООН о введении 30-ти дневного гуманитарного перемирия в Сирии. Как заявил глава дипведомства, у Москвы есть подозрения, что авторы и сторонники этого документа хотят сместить фокус с необходимости начать женевские переговоры на реализацию плана по смене режима в арабской республике.

«Совокупность факторов наводит нас на мысль, что цель тех, кто хочет эту резолюцию сейчас принять без учета наших принципиальных поправок, заключается не в том, чтобы помочь гражданскому населению, а чтобы сместить фокус в сирийской тематике с необходимости срочно начать женевские переговоры <…> на обвинения правительства Сирии во всех грехах для продвижения так называемого плана "Б" о свержении режима (президента САР Башара Асада)», - приводит слова Лаврова официальный сайт МИД РФ.

Напомним, в минувшую среду делегации Швеции и Кувейта распространили в СБ ООН проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи. Как ожидается, голосование по предложенному документу состоится уже в этот четверг.