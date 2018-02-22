Исполнитель роли Люка Скайуокера получит звезду на Аллее славы
Звезда Голливуда, сыгравший более трех десятилетий назад роль незабвенного Люка Скайуокера из «Звездных войн», актер Марк Хэмилл получит свою долгожданную звезду на Аллее славы.
Сама церемония открытия звезды состоится 8 марта. На ней, как сообщает ФАН, будут присутствовать сам создатель космической саги Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, сыгравший в киноленте Ханна Соло. Звезда Марка Хэмилла станет 2630-й на Аллее славы.
Стоит отметить, что карьера Марка Хемилла не ограничивается съемками в киносаге Лукаса. Кроме Люка Скайуокера из «Звёздных войн» Хэмилл сыграл ряд и других интересных ролей: например, профессора в шпионском боевике «Kingsman: Секретная служба» или Трикстера в супергеройском сериале «Флэш».
А в 90-е актёр активно участвовал в закадровой озвучке. В частности голосом Хэмилла говорил Джокер из мультсериала «Бэтмен» и ряд персонажей мультсериалов «Аватар: Легенда об Аанге», «Охотники на троллей», «Робоцып» и многих других.