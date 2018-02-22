Исполнитель роли Люка Скайуокера получит звезду на Аллее славы

22 Февр. 17:37 2018-02-22T17:37:15+03:00

На торжественной церемонии открытия будут присутствовать именитые коллеги Марка Хэмилла по «Звездным войнам»

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Звезда Голливуда, сыгравший более трех десятилетий назад роль незабвенного Люка Скайуокера из «Звездных войн», актер Марк Хэмилл получит свою долгожданную звезду на Аллее славы.

Сама церемония открытия звезды состоится 8 марта. На ней, как сообщает ФАН, будут присутствовать сам создатель космической саги Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, сыгравший в киноленте Ханна Соло. Звезда Марка Хэмилла станет 2630-й на Аллее славы.

Стоит отметить, что карьера Марка Хемилла не ограничивается съемками в киносаге Лукаса. Кроме Люка Скайуокера из «Звёздных войн» Хэмилл сыграл ряд и других интересных ролей: например, профессора в шпионском боевике «Kingsman: Секретная служба» или Трикстера в супергеройском сериале «Флэш».

А в 90-е актёр активно участвовал в закадровой озвучке. В частности голосом Хэмилла говорил Джокер из мультсериала «Бэтмен» и ряд персонажей мультсериалов «Аватар: Легенда об Аанге», «Охотники на троллей», «Робоцып» и многих других.