Глава МИД Сербии Дачич подарил Лаврову именную футболку с номером 10

22 Февр. 17:20 2018-02-22T17:20:56+03:00

По словам дипломата, его презент связан с тем, что чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в России

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Глава МИД Сербии Ивица Дачич подарил своему российскому коллеге Сергею Лаврову именную красную футболку с номером 10. При этом он пояснил, что решил преподнести такой презент, так как руководитель дипведомства нашей страны любит играть в футбол и так как в этом году именно в РФ пройдет чемпионат мира по этому виду спорта.

«Сергей любит играть в футбол и, если позволите, кроме официальных подарков я хочу подарить футболку, так как чемпионат мира будет проходить в России. Я не знаю какую цифру поставить, но я оценил, что (Лавров) на десятку играет», - цитирует Дачича РИА Новости.

В ответ Лавров заметил, что сборная Сербии на ЧМ-2018 попала в группу с Бразилией. «Если я правильно помню, 27 июня как раз игра с Бразилией на стадионе моей любимой команды Спартак. Будем болеть за красивый футбол», - добавил министр иностранных дел РФ.

Отметим, как ранее сообщал сайт kp.ru, Сергей Лавров - спартаковец с многолетним стажем. Как министр сам рассказал корреспонденту «КП», любовь к «Спартаку» у него началась еще с детства.