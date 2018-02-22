2018-02-22T18:46:13+03:00
Политика

Посол США Хантсман рассказал, что общего у США и России

Дипломат ответил на вопросы пользователей микроблога Twitter
Алексей КАРЕЛИН
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Посол США в России Джон ХантсманПосол США в России Джон ХантсманФото: REUTERS
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Диппредставитель США в России Джон Хантсман сказал, что основой для реального диалога между Россией и США могут стать вопрос семейных ценностей и стремление построить для будущего поколения лучшее будущее. Так посол ответил на вопрос, что общего между у двух стран.

Хантсмана также спросили, когда государства станут настоящими друзьями.

«Я думаю, между нами уже сложились дружеские отношения. И чем больше мы будем находить решений общих проблем и встречаться за столом переговоров, тем крепче будет наша дружба», - ответил посол.

Во время блиц-опроса дипломата спросили, что для него предпочтительнее: пиво или пельмени. «Пельмени со сметаной - это легкий вопрос», - сказал Хантсман. Ранее гости приема у американского посла в резиденции «Спасохаус» отмечали на столе с закусками большие блюда с пельменями. К слову, этому блюду отдал предпочтение и предшественник Хантсмана Джон Теффт.

Теффт завершил свою миссию в конце сентября 2017 года. Прежде чем покинуть Россию, дипломат дал «Комсомольской правде» большое интервью. Тогда он тоже заметил, что у американского и российского народов много общего.

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