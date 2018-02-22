Украина запретила ввоз детской книги из России
В четверг, 22 февраля, стало известно, что государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в страну еще девять книг, изданных в России. Речь идет о восьми изданиях психолога Валерия Синельникова и детской книге «Веселая компания» из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй».
Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Госкомтелерадио, эти книги не соответствуют критериям оценки разрешенной к распространению на территории незалежной издательской продукции.
В частности, поводом для запрета литературы стала некая «географическая ошибка». Дело в том, что в исходных данных «Веселой компании» указано, что она отпечатана в российском Крыму. При этом в украинском ведомстве добавили, что в книгах Синельникова содержится аналогичная информация, которая якобы является нарушением государственного суверенитета незалежной.
Стоит отметить, что Киев до сих пор считает Крым своей территорией, хотя полуостров уже четыре года входит в состав РФ.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на Украине запретили книгу о домашних способах производства алкоголя - «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки».
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