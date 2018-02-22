2018-02-22T18:54:03+03:00
Политика

Украина запретила ввоз детской книги из России

А также восьми изданий психолога Валерия Синельникова
Дарья ИВАШКИНА
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Украина запретила ввоз еще девяти книг из РоссииУкраина запретила ввоз еще девяти книг из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 22 февраля, стало известно, что государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в страну еще девять книг, изданных в России. Речь идет о восьми изданиях психолога Валерия Синельникова и детской книге «Веселая компания» из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй».

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Госкомтелерадио, эти книги не соответствуют критериям оценки разрешенной к распространению на территории незалежной издательской продукции.

В частности, поводом для запрета литературы стала некая «географическая ошибка». Дело в том, что в исходных данных «Веселой компании» указано, что она отпечатана в российском Крыму. При этом в украинском ведомстве добавили, что в книгах Синельникова содержится аналогичная информация, которая якобы является нарушением государственного суверенитета незалежной.

Стоит отметить, что Киев до сих пор считает Крым своей территорией, хотя полуостров уже четыре года входит в состав РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на Украине запретили книгу о домашних способах производства алкоголя - «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки».

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