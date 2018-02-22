2018-02-22T20:14:57+03:00
В мире

Трамп уточнил свое предложение по вооружению учителей

Хозяин Белого дома обвинил американские СМИ в неправильном толковании ранее сказанных им слов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп рассказал подробнее о своем предложении вооружать учителей. В частности, он подчеркнул, что никогда не предлагал раздавать оружие всем педагогам. По мнению американского лидера, выдать пистолеты следует только тем преподавателям, которые умеют обращаться с ними.

«Я никогда не говорил: "Дайте учителям оружие", как утверждали передающие фальшивые новости CNN и NBC Я предложил изучить возможность того, чтобы "выдать огнестрельное оружие, которое будет храниться скрытно, учителям, умеющим с ним обращаться, имеющим военный опыт или прошедшим специальное обучение", только самым лучшим», - написал Трамп в своем Twitter. При этом он уточнил, что речь идет о примерно 20% педагогов, которые при необходимости смогли бы сразу открыть ответный огонь по «свирепому психопату».

Как отметил глава Соединенных Штатов, стрельба в школе продолжается в среднем три минуты, а правоохранителям нужно от пяти до восьми минут, чтобы добраться до места происшествия. «Хорошо обученные, способные обращаться с огнестрельным оружием учителя/тренеры мгновенно решат проблему еще до прибытия полиции», - уверен Трамп.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент США предложил вооружить учителей после нападения на школу города Парклэнд (штат Флорида), в результате которого погибли 17 человек.

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