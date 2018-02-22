22 Февр. 23:19 2018-02-22T23:19:48+03:00

Пентагон: мы не знаем, попали ли россияне под наш авиаудар в Сирии Фото: REUTERS

‍Ранее в МИД РФ сообщили, что в ходе боестолкновения у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ

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В четверг, 22 февраля, в Пентагоне заявили, что по-прежнему не располагают данными о том, попали ли россияне под удар, нанесенный США в Сирии в начале февраля. Как подчеркнула официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Дана Уайт, американские военные атаковали проправительственные силы у населенного пункта Хашшам, расположенного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, «только из самообороны».

Также пресс-секретарь военного ведомства уточнила, что Вашингтон использовал телефонную линию связи для предотвращения конфликтов с Вооруженными силами (ВС) РФ как до, так и после нанесения удара. «Могу сказать, что мы использовали свою телефонную линию связи, предназначенную для предотвращения конфликтов (с ВС России в Сирии) до, во время и после (удара). И россияне нас заверили, что их военнослужащие не были вовлечены (в наступление, на которое коалиция ответила огнем)», - приводит слова Уайт сайт Пентагона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 8 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по правительственным силам в Сирии. Как заявили тогда американцы и их союзники, удар стал ответом на «неспровоцированное нападение» на штаб «Сирийских демократических сил» (СДС).

А в минувший вторник, 20 февраля, министерство иностранных дел РФ сообщило, что в ходе боестолкновения у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ.