2018-02-22T23:19:48+03:00
В мире

Пентагон: мы не знаем, попали ли россияне под наш авиаудар в Сирии

‍Ранее в МИД РФ сообщили, что в ходе боестолкновения у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пентагон: мы не знаем, попали ли россияне под наш авиаудар в СирииПентагон: мы не знаем, попали ли россияне под наш авиаудар в СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 22 февраля, в Пентагоне заявили, что по-прежнему не располагают данными о том, попали ли россияне под удар, нанесенный США в Сирии в начале февраля. Как подчеркнула официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Дана Уайт, американские военные атаковали проправительственные силы у населенного пункта Хашшам, расположенного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, «только из самообороны».

Также пресс-секретарь военного ведомства уточнила, что Вашингтон использовал телефонную линию связи для предотвращения конфликтов с Вооруженными силами (ВС) РФ как до, так и после нанесения удара. «Могу сказать, что мы использовали свою телефонную линию связи, предназначенную для предотвращения конфликтов (с ВС России в Сирии) до, во время и после (удара). И россияне нас заверили, что их военнослужащие не были вовлечены (в наступление, на которое коалиция ответила огнем)», - приводит слова Уайт сайт Пентагона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 8 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по правительственным силам в Сирии. Как заявили тогда американцы и их союзники, удар стал ответом на «неспровоцированное нападение» на штаб «Сирийских демократических сил» (СДС).

А в минувший вторник, 20 февраля, министерство иностранных дел РФ сообщило, что в ходе боестолкновения у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Савченко предрекла Украине «большую войну» через четыре года
В Каире обрушился жилой дом, погибли 10 человек
На президентские выборы в Россию приедут 111 наблюдателей от ПА ОБСЕ
Небензя: Россия предложила поправки к проекту резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии
Парламент Нидерландов признал геноцид армян
Россия и Аргентина пресекли переправку в Москву 389 килограммов кокаина
Умер дипломат и журналист Валентин Фалин
Путин: Россия вышла на передовые места по боеспособности
Россия и Белоруссия проведут встречу по «молочной проблеме» 26 февраля
Автомобиль протаранил группу детей в Словакии
В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина с канцлером Австрии
Трамп уточнил свое предложение по вооружению учителей
МИД Латвии запретил въезд 49 иностранцам из «списка Магнитского»
В России заработал сайт сдачи ненужных подарков на 23 февраля
Порошенко извинился за раздевавших журналисток в суде Киева силовиков
Британка, потратив все деньги на прощание с жизнью, узнала, что ее диагноз был ошибкой
Украина запретила ввоз детской книги из России
Посол США Хантсман рассказал, что общего у США и России
Международные резервы России выросли на 6,6 млрд долларов за неделю
За неделю число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 7 тысяч
SpaceX вывела на орбиту спутники для запуска глобального интернета