В здание одесского санатория ворвались вооруженные ломами и арматурой люди

СЕГОДНЯ 11:46 2018-02-23T11:46:43+03:00

В попытке рейдерского захвата здравницы приняли участие около 70 сотрудников частного охранного предприятия, часть из них задержаны полицией

Изменить размер текста: A A

В административное здание одесского санатория «Лермонтовский» ворвались около 70 сотрудников частного охранного предприятия, вооруженные ломами и арматурой.

По словам очевидцев, нападавшие заняли административный корпус, отключили «Лермонтовский» от электричества и не пускали сотрудников санатория на работу.

Таким образом деятельность здравницы была полностью парализована, при этом в настоящее время в ней проходят реабилитацию 150 пациентов, в том числе с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщает газета «Думская», в настоящее время на место происшествия прибыла полиция. Захватчиков вытеснили за пределы санатория, троих из них задержали правоохранители. Следственные действия продолжаются.

Издание напоминает, что санаторий оспаривают друг у друга два государственных ведомства - Министерство юстиции Украины и «Укрпрофздравница».

«Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время», - заявил адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующего владельца санатория.