23 Февр. 14:09 2018-02-23T14:09:04+03:00

МИД КНР опроверг информацию о драке за «ядерный чемоданчик» Трампа во время его поездки в Пекин Фото: REUTERS

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Министерство иностранных дел КНР опровергло сообщения СМИ о потасовке, которая якобы произошла между сотрудниками китайских и американских служб безопасности из-за «ядерного чемоданчика» президента США Дональда Трампа.

Утверждалось, что инцидент произошел в ходе визита Трампа в КНР в ноябре прошого года. Во время посещения американцами Дома народных собраний в Пекине, глава аппарата Белого дома Джон Келли и сотрудник Секретной службы США едва не подрались с представителями китайских служб безопасности. Последние якобы пытались помешать агенту с «ядерным чемоданчиком» президента США пройти в здание парламента вместе с остальной делегацией.

«Информация об этом не соответствует действительности», - подчеркнул на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, американские компетентные органы уже «прояснили это вопрос». Дипломат подчеркнул, что прошлогодний визит президента США в Китай увенчался «абсолютным успехом».

Как сообщал сайт kp.ru, ядерные гаджеты президента США уже не в первый раз оказываются в центре внимания СМИ. Ранее темой для бурного обсуждения стала знаменитая красная кнопка на столе американского лидера.