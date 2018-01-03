Трамп померился ядерной кнопкой с Ким Чен Ыном

3 Янв. 2018 2018-01-03T05:26:57+03:00

Глава США отметил, что его кнопка больше и мощнее

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Ядерная кнопка в США больше и мощнее, чем в Северной Корее. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на слова лидера КНДР Ким Чен Ына о завершении создания национальных ядерных сил.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Может кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима сообщит ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, и она гораздо больше и мощнее, чем у него, и моя кнопка работает», — написал Трамп в своем Твиттер.

Твит ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Ким Чен Ын первого января сообщил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к очередному тестовому пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), а также призвал к началу массового производства таких снарядом. Он в своем новогоднем обращении к гражданам страны объявил о завершении создания национальных ядерных сил.

В декабре прошлого года Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР самой мощной ядерной державой в мире.