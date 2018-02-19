СМИ рассказали, как в Пекине американцы подрались с китайцами из-за «ядерного чемоданчика» Трампа
Во время ноябрьского визита президента США Дональда Трампа в Пекин из-за его «ядерного чемоданчика» произошла потасовка между сотрудниками американских и китайских спецслужб, пишет Axios со ссылкой на анонимные, но осведомленные источники.
Как рассказали собеседники издания, когда высокий гость из Вашингтона прошел в зал для переговоров, за вслед ним попытался пройти военный помощник Трампа, который везде его сопровождает и носит пресловутый «ядерный чемоданчик». Однако путь американцу преградили местные секьюрити, тут вмешался глава аппарата Белого дома Джон Келли и приказал всем членам делегации Соединенных Штатов зайти в зал.
Военный помощник президента США носит за Трампом довольно объёмный портфель, внутри которого — тот самый чемоданчик, его ещё называют «ядерным футбольным мячом»Фото: REUTERS
Потом события стали развиваться стремительно: китайский офицер безопасности схватил Джона Келли, но тот отбросил его руку, агент Секретной службы США тут же повалил китайца на пол. В общем, суматоха.Правда, продолжалось это недолго, потасовка прекратилась мгновенно.
В итоге американцы все же не подпустили китайцев к своему заветному «ядерному чемоданчику», даже прикоснуться не дали. А официальные лица из делегации США попросили присутствовавших помалкивать о произошедшем.
Уточняется, что инцидент произошел 9 ноября прошлого года, перед саммитом АТЭС во вьетнамском Дананге.