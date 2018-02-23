2018-02-23T14:17:33+03:00
Политика

"Подлинный героизм": Сурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля

Помощник президента России пожелал мужчинам счастья и везения, а также рассказал о своей службе в Советской Армии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Помощник президента России Владислав Сурков Фото: Дмитрий Азаров КоммерсантъПомощник президента России Владислав Сурков Фото: Дмитрий Азаров Коммерсантъ
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Помощник президента России Владислав Сурков поздравил с Днем защитника отечества всех тех, кто сейчас стоит на страже восточных регионов Украины.

"Прежде всего, счастья и везения всем защитникам Донбасса. У вас все по-настоящему там. Настоящая военная работа. Подлинный героизм. Дай вам бог и счастья такого же настоящего и полного", - сказал он в интервью Донецкому агентству новостей.

Сурков также рассказал, что в свое время был на службе в Советской Армии в составе разведывательного батальона Южной группы войск, которые дислоцировались на территории Венгрии. По словам политика, они с сослуживцами даже просились в Афганистан, но руководство решило иначе. Теперь же старые товарищи ежегодно 23 февраля собираются вечером и вспоминают былые времена.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что свое поздравление с Днем защитника отечества озвучил также глава Донецкой народной республики Александра Захарченко.

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