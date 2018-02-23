2018-02-23T16:18:28+03:00
В мире

Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго против Белоруссии

А также срок действия санкций в отношении четырех человек, которые, по мнению Брюсселя, причастны к исчезновению нескольких белорусских оппозиционеров
Дарья ИВАШКИНА
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Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго против БелоруссииЕвросоюз продлил на год оружейное эмбарго против БелоруссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 23 февраля, Совет Европейского союза принял решение продлить срок действия ограничительных мер против Белоруссии. Таким образом, оружейное эмбарго в отношении республики и санкции в отношении четырех лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к исчезновению нескольких оппозиционеров, будут действовать как минимум до 28 февраля 2019 года.

«Совет решил продлить на год, до 28 февраля 2019 года, ограничительные меры против Белоруссии», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Совета ЕС. Также там уточняется: «Они (ограничения) включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении четырех человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах».

Напомним, ЕС ввел санкции против Белоруссии в 2004 году, а в 2011-м начало действовать эмбарго на поставки оружия. Между тем в 2016 году Евросоюз снял ограничения против 170 белорусов, в том числе против президента страны Александра Лукашенко.

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