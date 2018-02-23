Стивен Фрай перенес операцию по удалению простаты
Актер Стивен Фрай сообщил, что в конце прошлого года ему поставили страшный диагноз - рак предстательной железы.
По словам самого британца, в декабре он пришел к врачу, чтобы сделать прививку против гриппа, однако тот порекомендовал ему также пройти полное обследование, в ходе которого медики и обнаружили у артиста клетки злокачественной опухоли.
После этого врачи предложили два варианта лечения: либо пройти курс химиотерапии, либо удалить простату. Актер выбрал второй вариант. В результате операция прошла в начале января, сообщается на официальном сайте Стивена Фрая.
Как отметил артист, в настоящее время он уже «хорошо себя чувствует и счастлив». При этом он подчеркнул, что, по мнению врачей, ранняя диагностика помогла спасти его жизнь.