2018-02-23T16:40:21+03:00
Звезды

Стивен Фрай перенес операцию по удалению простаты

В конце прошлого года у актера обнаружили раковые клетки в предстательной железе
Дарья ИВАШКИНА
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Популярный английский актер и писатель Стивен ФрайПопулярный английский актер и писатель Стивен ФрайФото: SPLASH NEWS
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Актер Стивен Фрай сообщил, что в конце прошлого года ему поставили страшный диагноз - рак предстательной железы.

По словам самого британца, в декабре он пришел к врачу, чтобы сделать прививку против гриппа, однако тот порекомендовал ему также пройти полное обследование, в ходе которого медики и обнаружили у артиста клетки злокачественной опухоли.

После этого врачи предложили два варианта лечения: либо пройти курс химиотерапии, либо удалить простату. Актер выбрал второй вариант. В результате операция прошла в начале января, сообщается на официальном сайте Стивена Фрая.

Как отметил артист, в настоящее время он уже «хорошо себя чувствует и счастлив». При этом он подчеркнул, что, по мнению врачей, ранняя диагностика помогла спасти его жизнь.

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