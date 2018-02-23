Airbus показала первый полет экспериментального беспилотного воздушного такси

23 Февр. 16:49 2018-02-23T16:49:08+03:00

Компания намерена вывести проект Vahana на коммерческий рынок к 2020 году

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Компания Airbus опубликовала видеозапись первого полета своего экспериментального беспилотного воздушного такси Alpha One из проекта Vahana. Соответствующий ролик появился на странице популярного сервиса Youtube.

По данным СМИ, первый демонстрационный полет воздушного такси состоялся еще в январе этого года на полигоне в штате Орегон. Его продолжительность составила 53 секунды, аппарат поднялся на высоту около пяти метров.

Аппарат является беспилотным дроном и работает полностью на электричестве. Габариты такси составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 в длину и 2,8 в высоту. Согласно заверениям разработчиков, оно может поднять груз весом 745 килограммов на высоту до пяти тысяч метров. При этом в салоне предусмотрено только одно пассажирское место.

Необходимую тягу обеспечивают несколько электромоторов: машина спроектирована как конвертоплан, имеет восемь пропеллеров и шесть роторов. Aplpa One поднимается в воздух вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев.

Разработка воздушных такси проекта Vahana началась в 2016 году. В 2020-м Airbus намерена вывести готовый продукт на коммерческий рынок.