Главная сенсация Пхенчхана: хоккеисты сборной Германии сыграют в финале Олимпиады

23 Февр. 17:37 2018-02-23T17:42:37+03:00

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На Олимпиаде в Пхенчхане завершился второй полуфинал мужского хоккейного турнира. Команда Германии встречалась с Канадой и сотворила невероятную сенсацию, обыграв североамериканцев со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).

В составе немцев шайбы забросили Брукс Мацек (15), Маттиас Плахта (24), Франк Мауэр (27) и Патрик Хагер (33). В составе сборной Канады отличились Жильбер Брюле (29 минута), Мэт Робинсон (43) и Дерек Рой (50).

Германская команда имела все шансы на то, чтобы увеличить свое преимущество. Однако на 44-й минуте игрок немецкой сборной Доминик Кахун не смог реализовать штрафной бросок.

Канадская команда сенсационно уступила и теперь будет сражаться за бронзовые медали Олимпиады. Соперником в поединке за 3-е место станет Чехия. А вот Германия проведет финальный матч Олимпиады 2018 против сборной России послезавтра, в воскресенье, 25 февраля. Поединок начнется в 7:10 по московскому времени.