23 Февр. 19:23 2018-02-23T19:23:45+03:00

Три американских самолета провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море Фото: REUTERS

Кроме того, еще одно принадлежащее США воздушное судно было замечено вблизи российских баз в Сирии

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Как стало известно, 23 февраля сразу три американских военных самолета провели разведку вблизи российских границ на Балтике и Черном море.

Судя по данным западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 в эту пятницу вылетел с авиабазы Милденхолл, расположенной в Великобритании, после чего совершил несколько облетов Калининградской области.

А в это время два воздушных судна ВМС Соединенных Штатов совершали разведывательные полеты вблизи Крыма. Речь идет о самолете EP-3E Aries II с бортовым номером 157326 и о патрульном противолодочном самолете P-8A Poseidon с бортовым номером 168998. Первый несколько часов курсировал вдоль побережья полуострова от Севастополя до Судака. А второй долгое время вел разведку в районе Севастополя.

Кроме того, по имеющимся данным, еще один P-8A Poseidon в эту пятницу был замечен вблизи российских баз в Сирии.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, в конце декабря прошлого года американский RC-135W и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А «АВАКС» также провели разведку вблизи Крыма и у границ Калининградской области.