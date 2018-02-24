США продолжат «максимальное давление» на КНДР с помощью ООН

СЕГОДНЯ 01:28 2018-02-24T01:35:55+03:00

Постпред США при ООН Никки Хейли: «Мир не примет Северную Корею как ядерную державу» Фото: REUTERS

Американский постпред при Организации заявила, что «мир не примет Северную Корею как ядерную державу»

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Соединенные Штаты намерены продолжать «максимальное давление» на КНДР с помощью Организации Объединенных Наций, дабы прекратить «незаконную морскую контрабанду» Пхеньяна для получения нефти и продажи угля.

Поэтому делегация США в ООН предложила Совету Безопасности вслед за Вашингтоном тоже ужесточить санкции против Северной Кореи. Так говорится в заявлении американского постпреда при ООН Никки Хейли, опубликованном на сайте постпредства.

«Мы наращиваем давление на северокорейский режим и намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая работу с нашими партнёрами и в ООН, чтобы увеличить давление, пока Северная Корея не изменит курс. Мир не примет Северную Корею как ядерную державу», - приводит пресс-служба слова Никки Хейли.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 23 февраля Вашингтон значительно расширил санкции против КНДР, дабы лишить Пхеньян средств на развитие своей ядерной программы. Дональд Трамп заявил, что ожидает от этого шага позитивных сдвигов в ситуации с корейским кризисом.