2018-02-24T03:26:58+03:00
Политика

Пушков – о драке на НТВ: Звать украинских радикалов на дебаты бессмысленно

Истину с ними не выяснить, позиции не сблизить, только «беспредел» выходит, считает российский сенатор [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Драка в прямом эфире: Андрей Норкин набросился с кулаками на гостя его студииДрака в прямом эфире: Андрей Норкин набросился с кулаками на гостя его студииФото: НТВ
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Недавнее «побоище» в прямом эфире телеканала НТВ, где во время передачи «Место встречи» подрались ведущий Андрей Норкин и украинский блогер Дмитрий Суворов – одна из самых обсуждаемых тем в Интернете. Высказался по этому поводу и глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — написал он на своей странице в Twitter.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал драку украинского политолога и журналиста Андрея Норкина Фото: Twitter.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал драку украинского политолога и журналиста Андрея НоркинаФото: Twitter.com

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ведущий Радио «Комсомольская правда» Андрей Норкин просто не совладал с эмоциями, когда киевский «политолог» Суворов стал перебивать немецкого депутата, рассказывавшего о погибших в Донбассе детях. Заявления киевлянина звучали слишком уж цинично.

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