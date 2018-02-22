Журналист Андрей Норкин подрался в прямом эфире НТВ с украинским политологом

22 Февр. 18:20 2018-02-22T19:44:57+03:00

Ведущий Радио "Комсомольская правда" недавно побывал в Донбассе и не смог сдержать эмоций [видео]

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Инцидент в ток-шоу «Место встречи» на НТВ произошел в четверг, 22 февраля. В прямом эфире шла дискуссия о ситуации на Донбассе. Немецкий политик, глава фракции левых в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер, недавно вернувшийся из Донбасса, рассказал о гибели сотни детей, ставших жертвами боевых действий.

Ведущий Радио КП Андрей Норкин подрался с украинским экспертом.Теле- и радиоведущий Андрей Норкин подрался с украинским экспертом Дмитрием Суворовым в прямом эфире канала НТВ

- Украинский политолог Дмитрий Суворов перебил Маурера, выкрикивая оскорбления и требуя показать фотографии погибших, - сообщает НТВ. - Это прозвучало настолько цинично, что ведущий Андрей Норкин не выдержал.

Андреас Маурер в студии ток-шоу.Фото: НТВ

Норкин схватил Суворова за плечо, Суворов поспешил снять очки, завязалась небольшая драка, участников которой разняли подоспевшие сотрудники программы.

- Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. НТВ приносит свои извинения зрителям, ставшим свидетелями подобной ситуации в сегодняшнем прямом эфире, - прокомментировали инцидент на канале.

Украинский политолог Дмитрий Суворов.Фото: НТВ

Реакция Андрея Норкина может показаться слишком бурной, если не знать одного нюанса. В начале февраля Андрей вместе со своей женой Юлей побывал в Донбассе, о чем подробно рассказывал в эфире Радио «Комсомольская правда» (слушать). Пропустив через себя всю боль живущих под обстрелами людей, ведущий не смог сегодня сдержаться, когда зашла речь о погибших.

Драки и силовые разборки в студиях политических ток-шоу давно стали обычным делом для российского телевидения. В апреле прошлого года в эфире «Места встречи» подрались главный редактор сайта Politrussia Руслан Осташко и польский журналист-провокатор Томаш Мацейчук. А в сентябре 2016 года все тот же Андрей Норкин прогнал из студии украинского политолога Сергея Запорожского — речь тогда шла о сбитом «Боинге» рейса МН17.

Аналогичные ситуации возникают и на других каналах. Как правило, это программы о российско-украинском конфликте, когда приглашают сторонников разных точек зрения. Так, на ТВЦ дрались ведущий ток-шоу «Право голоса» Роман Бабаян и все тот же Томаш Мацейцук, на канале «Россия 1» в программе Владимира Соловьева - украинский политолог Вячеслав Ковтун и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник и т.п. Некоторые украинские политологи, посещающие такие ток-шоу, не скрывают, что получают за участие весомый гонорар. Несомненный плюс «силовых конфликтов» - то, что они приятно оживляют эфир достаточно однообразных ток-шоу. Обычно дело ограничивается парой не очень умелых тумаков и до серьезных травм не доходит.

Кстати, Андрей Норкин известен не только как ведущий НТВ. Каждую неделю вместе со своей супругой Юлией он ведет авторскую передачу «120 минут», которая выходит в эфире Радио «Комсомольская правда». В прямом эфире программа выходит в понедельник, вторник и среду в 18:00 по московскому времени на частоте 97,2FM в Москве или на нашем сайте www.kp.ru, а прямо сейчас вы можете услышать его дискуссионные передачи в записи, в архиве программы «120 минут».

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