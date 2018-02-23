2018-02-23T04:45:45+03:00
Политика

Украинский политолог – о потасовке на НТВ: «Я это даже дракой назвать не могу»

Конфликт Суворова с ведущим Радио «Комсомольская правда» Андреем Норкиным вспыхнул в эфире программы «Место встречи» [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Андрей Норкин набросился с кулаками на гостя его студииАндрей Норкин набросился с кулаками на гостя его студииФото: НТВ
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Украинский политолог Дмитрий Суворов на своей странице в Facebook активно комментирует инцидент в прямом эфире телеканала НТВ во время передачи Место встречи».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, шла дискуссия о Донбассе, и недавно вернувшийся оттуда немецкий депутат Андреас Маурер рассказывал, что из-за войны на востоке Украины погибли сотни детей. Суворов его грубо перебил и стал требовать фотографии погибших детей. Это прозвучало настолько цинично, что ведущий Андрей Норкин не выдержал и набросился на украинца с кулаками.

Рассказывая о произошедшем, Суворов, в частности, заявил: «Я это даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались, и всё». Кроме того, он сообщил, что отделался «лёгкой царапиной на руке», главное – очки целые.

Украинский политолог посвятил инциденту на НТВ несколько постов Фото: Facebook

Украинский политолог посвятил инциденту на НТВ несколько постовФото: Facebook

«Эксперт» из Киева признал, что при словах немецкого политика об украинских военных и погибших детях в Донбассе его «взорвали эмоции», и извинился перед девушкой-редактором, которая упала из-за потасовки. А вот извиняться перед ведущим программы он не считает нужным: «Это был очередной наговор на Украину, я защищал свою страну», - заявил Суворов.

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