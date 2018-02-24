Бобслеистка Надежда Сергеева отказалась вскрывать пробу «Б» и уехала из Олимпийской деревни

СЕГОДНЯ 06:30 2018-02-24T06:49:47+03:00

Спортсменка, которую заподозрили в допинге, в субботу вылетит из Южной Кореи в Москву [фото]

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Российская бобслеистка Надежда Сергеева, в организме которой обнаружили запрещенный сердечный препарат триметазидин, отказалась вскрывать пробу «Б», сдала свою аккредитацию и уехала из Олимпийской деревни в Пхенчхане. В субботу, 24 февраля, она вылетит из Южной Кореи в Москву. Об этом сообщила журналистам пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Надежда Сергеева выступала на зимней Олимпиаде – 2018 в паре с Анастасией Кочержовой, девушки заняли 12-е место в соревнованиях двоек. А потом стало известно, что её допинг-проба от 18 февраля дала положительный результат. Причем взятая за пять дней до этого проба была чистой.

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова готовятся к старту на Олимпиаде в ПхенчханеФото: REUTERS

Почему наша спортсменка отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б», пояснил телеканалу RT менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин.

«Спортсмены знают, что если настаивать на вскрытии пробы «Б», то они могут получить более жёсткое наказание. Если ограничиться пробой «А», то спортсмен осознаёт вину и далее следуют более мягкие санкции. Думаю, это было связано только с этим», - сказал он.

По его словам, «Сергеева осознаёт, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку».