Кучма: Украина никогда не была полноценным государством, а положение украинцев ужасно

СЕГОДНЯ 07:51 2018-02-24T07:51:39+03:00

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Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что страна никогда не была государством в полном смысле слова, а положение народа сегодня назвал ужасным.

"Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?" — сказал Кучма, передает "Украина.ру".

Он отметил, что к бедственному положению Украину привела Верховная рада и украинская элита. При этом Кучма подчеркнул, что политиков больше волнуют будущие выборы президента и парламента, чем развитие экономики и уровень жизни людей. По словам экс-президента, на прошедшей недавно конференции по безопасности в Мюнхене Киев "оказался на задворках".

"Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать", — добавил Кучма.