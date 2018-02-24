Правительство расширило перечень федеральных автомобильных дорог

СЕГОДНЯ 12:54 2018-02-24T12:54:48+03:00

В перечень федеральных автомобильных дорог включена трасса, ведущую от Краснодара к Крымскому мосту. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

В список добавлена трасса, ведущая от Краснодара к Крымскому мосту

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Правительство России расширило перечень федеральных автомобильных дорог, добавив в список трассу, ведущую от Краснодара к Крымскому мосту.

"Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения", — говорится в постановление кабмина, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что при помощи таких мер будет сформирован автомобильный подход к строящемуся транспортному переходу через Керченский пролив по сети автомобильных дорог федерального значения. Причем это будет сделано по кратчайшему расстоянию.

После того, как трасса будет включена в перечень и передана в федеральную собственность, повысится уровень содержания дороги и безопасность движения по ней. Что будет важно для формирования эффективной транспортной сети региона.

Подчеркивается, что этот путь протяженностью 151,712 километра связывает между собой автомобильные дороги федерального значения и позволяет выйти на станции Северо-Кавказской железной дороги и порты Черного и Азовского морей.