Американец спрятал в горах сокровища, при поисках которых уже погибли четыре человека

24 Февр. 17:32 2018-02-24T17:32:08+03:00

Форрест Финн уверяет, что в горах он спрятал сокровища Фото: REUTERS

Отыскать клад Форреста Фенна уже пытались 65 тысяч человек

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Американский миллионер Форрест Фенн спрятал в Скалистых горах неподалеку от города Санта-Фе сокровища на два миллиона долларов. Найти клад уже пытались 65 тысяч человек,

а четверо из них погибли.

Об этом сам 87-летний коллекционер рассказал в своей книге "Страсть погони". В мемуарах

он зашифровал девять подсказок. Разгадав их, можно определить место, где находятся драгоценности. По словам Фенна, добраться к сундуку может любой человек, например, пожилой или неподготовленный.

Те, кто верят в существование клада, надеются его найти в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико. Однако 20 февраля стало известно, что 53-летний житель Иллинойса Джефф Мерфи разбился, сорвавшись со 150-метровой скалы в ходе поисков сокровищ.

Полиция штата Нью-Мексико уже обратилась к Фенну с просьбой прекратить объявленные им поиски клада, пишет The Washington Post.