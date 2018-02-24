2018-02-24T17:41:04+03:00
Политика

Украина попросила власти Нидерландов взять у Саакашвили образцы голоса

Дело в том, что бывший одесский губернатор в настоящее время находится именно в Голландии
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер партии «Движение новых сил» Михаил СаакашвилиЛидер партии «Движение новых сил» Михаил СаакашвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 24 февраля, стало известно, что Украина попросила правоохранительные органы Нидерландов взять у бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили образцы голоса. Соответствующее международно-правовое поручение голландским стражам порядка направила генеральная прокуратура незалежной.

Как уточнил заместитель генпрокурора этой страны Евгений Енин, образцы голоса необходимы Киеву для расследования уголовного дела в отношении бывшего одесского губернатора.

«Несколько дней назад мы направили в Нидерланды международно-правовое поручение, в рамках которого голландским властям предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса», - цитирует Енина «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 февраля Саакашвили задержали в Киеве, после чего политика выслали в Польшу. Причем после выдворения лидер партии «Движение новых сил» заявил о намерении объехать всю Европу. А 14 февраля появилась информация о том, что он прибыл в Нидерланды.

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