Саакашвили прибыл на территорию Польши

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:46:15+03:00

Основанием для его принятия было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины

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Как стало известно, бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого ранее в понедельник, 12 февраля, выслали с территории незалежной, прибыл в Польшу. Об этом заявили в пограничной службе республики.

«Михаил Саакашвили принят на территории Польши», - говорится в сообщении ведомства. Также там отмечается, что основанием для принятия решения о допуске лидера партии «Движение новых сил» в республику было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины. «Учитывая тот факт, что Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Евросоюза, просьба украинской стороны была удовлетворена», - подчеркнули в пресс-службе польской погранслужбы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, депутат Верховной рады Юрий Деревянко сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» в Киеве.

А чуть позднее выяснилось, что бывшего грузинского лидера отправили в Польшу - страну предыдущего пребывания, так как он «находился на территории незалежной незаконно».